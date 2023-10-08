Виталий Кафанов: то, что «Краснодар» на первом месте — большая заслуга Сафонова

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове. В субботу, 7 октября, «Краснодар» в родных стенах обыграл «Ростов» со счётом 3:2 в матче 11-го тура чемпионата России.

«Наши ребята провели очень сильный матч. Особенно первый тайм. Однако результат не в нашу пользу.

Как оценю игру Сафонова? Матвей сегодня сделал пару ошибок, но они не повлияли на результат матча – команда одержала победу. С другой стороны, это первая ошибка в сезоне. Одна ошибка за 11 игр – хороший показатель.

Кто лучший вратарь России на данный момент? В конце прошлого сезона я сказал, что Акинфеев.

Сафонов хорошо начал сезон. Если будет играть так же стабильно… Пока рано говорить, треть чемпионата прошла. Он сильно сыграл до сегодняшнего матча все десять игр. То, что «Краснодар» на первом месте – его большая заслуга», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Ивича набрала 27 очков после 11 туров и опережает ближайшего соперника — «Крылья Советов» — на шесть очков. Самарцы при этом имеют игру в запасе.