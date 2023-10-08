Кутицкий: люблю чемпионат Англии. «Ливерпуль», думаю, подойдёт

Футболист «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, в какой зарубежный клуб хотел бы попасть, о качестве игры бело-голубых и требованиях главного тренера Марцела Лички.

«Было ли принципиально именно в таком виде поквитаться за 1:4 в первом кубковом дерби со «Спартаком»? Ну, конечно. Тем более мы проиграли им два матча в гостях. А теперь играли на домашней арене при родных болельщиках. Поэтому рады, что 3:0.

В Кубке за первые 20 минут что-то где-то не получалось, поэтому четыре гола пропустили. А в чемпионате где-то подвела реализация. И у своих ворот был один момент, когда чуть не разобрались мы между собой, в результате чего соперник забил гол.

Доволен качеством игры «Динамо» в прошедшей части сезона? Да, но можем где-то добавить чуть-чуть — и в обороне, и в реализации моментов, и при выходах из обороны в атаку. Поэтому будем стараться работать ещё больше и усерднее.

Новые требования при Личке? Больше выходить с мячом, больше атаковать — вот, в принципе, основные требования ко всей команде. И от меня лично больше требуют продвигаться с мячом вперёд.

Любимый чемпионат? Англия. Люблю чемпионат Англии.

Любимый клуб? Ну «Ливерпуль». «Ливерпуль», думаю, подойдёт (смеётся)», — приводит слова Кутицкого «Известия».