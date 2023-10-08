Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед»

37-летний английский специалист Уэйн Руни покинул пост главного тренера американского «Ди-Си Юнайтед», представляющего столицу США Вашингтон, по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Мы поговорили с Уэйном и пришли к выводу, что сейчас нам лучше расстаться. Мы благодарны ему за всё, что он сделал для нашего клуба и для футбола в столице страны, сначала в качестве игрока и капитана «Ди Си Юнайтед», а совсем недавно в качестве нашего тренера. Он остаётся важной частью семьи «Ди Си Юнайтед», а также ценным и заветным другом», — прокомментировал уход Руни генеральный директор клуб Джейсон Левин.

Напомним, Уэйн Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед» 12 июля 2022 года.