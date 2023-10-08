Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед»

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед»
Комментарии

37-летний английский специалист Уэйн Руни покинул пост главного тренера американского «Ди-Си Юнайтед», представляющего столицу США Вашингтон, по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Мы поговорили с Уэйном и пришли к выводу, что сейчас нам лучше расстаться. Мы благодарны ему за всё, что он сделал для нашего клуба и для футбола в столице страны, сначала в качестве игрока и капитана «Ди Си Юнайтед», а совсем недавно в качестве нашего тренера. Он остаётся важной частью семьи «Ди Си Юнайтед», а также ценным и заветным другом», — прокомментировал уход Руни генеральный директор клуб Джейсон Левин.

Напомним, Уэйн Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед» 12 июля 2022 года.

Материалы по теме
«Интер Майами» досрочно лишился шансов на выход в плей-офф МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android