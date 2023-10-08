Рой Ходжсон провёл 400 матчей в АПЛ в качестве тренера

Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон провёл 400 матчей в английской Премьер-Лиге на тренерской скамье.

76-летний специалист достиг этой отметки вчера, 7 октября. «Кристал Пэлас» сыграл с «Ноттингем Форест» в рамках 8-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Помимо «Кристал Пэлас», за время своей огромной карьеры Ходжсон возглавлял такие английские клубы, как «Бристоль Сити», «Блэкберн», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич» и «Уотфорд». Также он являлся главным тренером сборной Англии с 2012 по 2016 год.

В данный момент «Кристал Пэлас» находится на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 12 очков после восьми проведённых встреч.