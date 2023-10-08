Титов: Романцев в таких случаях в «Спартаке» говорил: «Идите и отмазывайтесь»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА. Встреча чемпионата России состоится сегодня, 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Каждая игра с ЦСКА — особенная. Это как государство в государстве: как Монако во Франции или Ватикан в Италии. Не важно, на каком месте команды, кто играет, кто пропускает — это, как правило, будет ярко. Всё-таки у нас и нулевые ничьи случались. Поэтому прогноз на дерби не дам. Сам сижу ломаю голову, как может матч закончиться. Потому что победа нужна и ЦСКА, и «Спартаку», чтобы не отпустить далеко «Краснодар» с «Зенитом». С интересом жду игры. Время идёт сегодня медленно. Хочется поскорее дождаться вечера.

Всех интересует вопрос: как «Спартак» умудрился так бездарно проиграть два последних матча с общим счётом 0:7. Вот сегодня можно дать ответ. Знаете, как делал после поражений Олег Иванович Романцев? Называл тот же состав и говорил: «Идите отмазывайтесь». Как правило, получалось», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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