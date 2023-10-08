Защитник «Балтики» Гассама: задача сохранить прописку в РПЛ нам по силам

Защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама выразил уверенность в том, что его клуб сумеет сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона 2023/2024.

«Балтика» останется в РПЛ? Да, мы останемся в Премьер-Лиге, потому что у нас качественные футболисты и отличный тренер. На протяжении сезона будет сложно, но задача сохранить прописку в РПЛ нам по силам», — приводит слова Гассама Sport24.

В данный момент «Балтика» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 10 очков после 11 проведённых матчей.

В текущем сезоне 22-летний французский защитник Натан Гассама принял участие в 10 играх во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.