Юрий Сёмин: небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от столичного дерби между двумя другими командами — «Спартаком» и ЦСКА.
«Дерби «Спартак» — ЦСКА всегда отличаются бескомпромиссностью. Матчи получаются очень жёсткими. Футболисты всегда подходят к таким играм с большим настроем.
Наверное, небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА. Они выступают немного лучше, чем «Спартак». Ожидаю равный матч, предугадать что-то — очень сложно. Абаскаля могут уволить в случае поражения от ЦСКА? Кто может знать это? Может, Абаскаль сам уйдёт? Никто не знает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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