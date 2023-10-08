Юрий Сёмин: небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от столичного дерби между двумя другими командами — «Спартаком» и ЦСКА.

«Дерби «Спартак» — ЦСКА всегда отличаются бескомпромиссностью. Матчи получаются очень жёсткими. Футболисты всегда подходят к таким играм с большим настроем.

Наверное, небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА. Они выступают немного лучше, чем «Спартак». Ожидаю равный матч, предугадать что-то — очень сложно. Абаскаля могут уволить в случае поражения от ЦСКА? Кто может знать это? Может, Абаскаль сам уйдёт? Никто не знает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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