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Директор «Баварии» — о контракте с Мюллером: не знаю, хочет ли он играть до 67 лет

Директор «Баварии» — о контракте с Мюллером: не знаю, хочет ли он играть до 67 лет
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Главный исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен ответил на вопрос о том, продлит ли полузащитник Томас Мюллер контракт с мюнхенским клубом.

«Я не знаю, хочет ли он играть до 67 лет. Не чувствуем никакого давления. Мы могли видеть, насколько Томас важен для команды. Посмотрим, что произойдёт. У нас есть все основания надеяться на то, что он будет с нами ещё долгое время», — приводит слова Дрезена Bild.

Напомним, Мюллер играет в основной команде «Баварии» с 2009 года. За это время он принял участие в 673 матчах за клуб, в которых отличился 235 забитыми мячами и 258 результативными передачами. В нынешнем сезоне 34-летний футболист сыграл за «Баварию» в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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