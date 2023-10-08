«Непонятна роль спортивного директора в «Спартаке». Ловчев — о проблемах красно-белых

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о проблемах «Спартака».

«Непонятна роль спортивного директора в «Спартаке» — получается пока, что он отдельно, Абаскаль и команда — отдельно. Эшуорту, как я вижу, просто не хватает веса для того, чтобы разговаривать на равных с Абаскалем. Вот этот статус тренера, совсем молодого ещё парня, и его решения, которые сомнению, вероятно, не подвергались, привели к тому, что накануне дерби главным вопросом становится будущее самого тренера. Уже и кандидаты называются.

Получается, в «Спартак» взяли тренера, который на «Спартаке» учится тренерскому искусству. Что-то получается, что-то нет, но процесс идёт — вопрос только в том, что результата мы не видим. Когда идут серьёзные перепады в игре и результате, — это вопрос внутреннего состояния команды. Внутри неспокойно.

Когда ты не ставишь капитана команды, а играет парень, которого, как я понимаю, кто-то втюхал, и он раз за разом наваливает, это команда не может пропустить — это злит состав. Потому что не надо делать из капитана команды клоуна. Не надо так относиться к Джикии, он этого не заслужил ни своей карьерой в целом, ни карьерой в «Спартаке».

Кто-то же ставит Дуарте в состав. Почему? Если это для того, чтобы показать, что товар неплох, это надо исправлять, потому что нет результата.

Есть вопрос к спортивному директору. Сейчас дисквалифицирован Соболев, в атаке остался один профильный игрок — Мелёшин, а Николсон отдан в аренду. Почему?

У «Спартака» был отличный шанс на титул, потому что спотыкается «Зенит». Но пока этим шансом пользуется «Краснодар». А «Спартак» обучает тренера в боевых условиях — мне нравится, как порой играет команда. Но «Спартаку» нужен результат», — написал Ловчев в телеграм-канале.