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Агент Гиговича: общаемся с «Ростовом», но ситуация практически неразрешимая

Агент Гиговича: общаемся с «Ростовом», но ситуация практически неразрешимая
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Харис Скендерович, агент шведского полузащитника Армина Гиговича, принадлежащего «Ростову» и выступающего на правах аренды в датском «Мидтьюланне», порассуждал на тему возможного возвращения 21-летнего футболиста в Россию.

«Ситуация больше, чем просто сложная. Большинство стран не хотят иметь дел с Россией, покупать оттуда игроков, и нет разницы, хорошие ли это футболисты и отдают ли их дёшево. И пока нет никаких шагов вперёд относительно следующего сезона, ситуация не становится лучше, чем год или два года назад.

Я на контакте с людьми из клуба, они реально огромные профессионалы и просто хорошие люди, но все понимают, что ситуация практически неразрешимая», — приводит слова Скендеровича «РБ Спорт».

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