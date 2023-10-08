Агент Гиговича: общаемся с «Ростовом», но ситуация практически неразрешимая

Харис Скендерович, агент шведского полузащитника Армина Гиговича, принадлежащего «Ростову» и выступающего на правах аренды в датском «Мидтьюланне», порассуждал на тему возможного возвращения 21-летнего футболиста в Россию.

«Ситуация больше, чем просто сложная. Большинство стран не хотят иметь дел с Россией, покупать оттуда игроков, и нет разницы, хорошие ли это футболисты и отдают ли их дёшево. И пока нет никаких шагов вперёд относительно следующего сезона, ситуация не становится лучше, чем год или два года назад.

Я на контакте с людьми из клуба, они реально огромные профессионалы и просто хорошие люди, но все понимают, что ситуация практически неразрешимая», — приводит слова Скендеровича «РБ Спорт».