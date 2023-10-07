Нереальный камбэк «Краснодара» с голом на 90+5-й! Команда Карпина снова всё упустила

Лидер РПЛ «Краснодар» и «Ростов» выдали один из самых удивительных матчей сезона. Команда Карпина отдала фактически выигранную игру. Потрясающий сценарий!

Это была встреча команд с лучшей и худшей обороной в чемпионате России. «Краснодар» пропустил за 10 туров всего три мяча, а «Ростов» – в семь раз больше! Однако по игре совершенно невозможно было понять, кто лидер РПЛ – «зелёные» или «жёлтые». Карпин идеально подготовил свою команду к битве с «быками».

С первых минут ростовчане играли смелее краснодарцев, выше держали линии, прессинговали хозяев. А вот команда Владимира Ивича встречала соперника средним блоком, словно боясь раскрыться и пропустить. Сам «Краснодар» пытался разбивать давление «Ростова» в том числе за счёт смещения опорника Черникова при розыгрыше мяча к защитникам. Но гости, даже если у них что-то не срабатывало в прессинге, эффективно справлялись с попытками лидера РПЛ проводить быстрые ответные атаки. Сохраняли компактность. В частности, правый защитник Вахания здорово страховал центральных, когда к воротам летел Кордоба. Только на 22-й минуте колумбиец, не сделавший до того ни одного касания в штрафной Песьякова, нанёс первый удар «быков» – издали и неточно.

А через минуту «Ростов» забил! Вполне заслуженный по игре гол, который неожиданно «привёз» надёжный в этом сезоне Сафонов. Основной вратарь сборной России просто подарил мяч Ионову, сделав ужасную передачу, а Глебов классно сыграл на подборе.

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Пропустив, команда Ивича совсем «поплыла». Впереди ничего не получалось, а Сафонов едва не совершил ещё один «привоз»: плохим первым касанием подарил мяч Мохеби. В том эпизоде «Краснодару» повезло, но на 41-й минуте иранец сделал счёт 2:0. Хозяева дали гостям развить атаку по их левому флангу и не заблокировали кросс, а в штрафной центрбеки Тормена и Алонсо проиграли эпизод Голенкову и Мохеби. К перерыву счёт по ударам был – 3:6 (в створ – 0:2). Сумасшедший тайм «Ростова»!

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«Ростов» приучил болельщиков к тому, что и преимущество в два мяча – не гарантия победы для команды Карпина. Вот и теперь гости пропустили уже через пять минут после перерыва. Хотя по игре ничто не говорило о том, что случится переворот. Например, в дебюте второго тайма ростовчане были близки к третьему голу, когда Голенков пробил в штангу, правда, его, скорее всего, отменили бы из-за офсайда. А потом «Краснодар» забил после обычного аута. Эпизод в целом сложился в пользу «быков», да и Сперцян мастерски исполнил удар низом в дальний угол. До этого Эдуарду похвастаться было нечем, статистика его передач шокировала – только 47% точных.

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«Ростов» мог растерять всё за какие-то 10 минут! Несмотря на то что соперники в целом продолжали играть в том же ключе («Краснодар» не сильно раскрывался), команда Карпина прозевала ещё один выпад после аута. Кордоба убежал один на один с Песьяковым – голкипер спас сейвом в гандбольном стиле. Это, к слову, было первое касание колумбийца в чужой штрафной. Потом на поле стало слишком много эмоций, мини-конфликтов, споров с судьями. Прежде всего от заведённых хозяев, ведь лидерам РПЛ было очень неприятно проигрывать дома.

А вот в последние 20 минут пошёл совсем другой футбол. Ростовчане подустали, оборонялись фактически без контригры (0 ударов до 90-й минуты), «Краснодар» же нашёл себя и создавал моменты. И если Кади Боржес не забил из убойной позиции, то очередной стандарт принёс «быкам» второй гол. Точнее, автогол Комличенко. Воспитанник «Краснодара» крайне неудачно вышел на замену – получил жёлтую карточку, срезал мяч головой в собственные ворота.

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На этом, как ни странно, штурм «Краснодара» завершился. Лидер сыграл концовку так, словно его устраивала домашняя ничья. Но даже в плохой день команда Ивича умудрилась выиграть! На 90+5-й минуте «быки» забили победный гол в результате простой атаки: мяч наконец-то довели в штрафную до Кордобы, а там колумбиец показал свой топ-класс для РПЛ. Спокойно разобрался с молодым защитником «Ростова» Мелёхиным и сделал счёт 3:2.

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Невероятная развязка, которую невозможно было представить по ходу игры.