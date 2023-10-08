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Защитник «Спартака» Чернов: перед матчем с ЦСКА настрой боевой, как и всегда на дерби

Защитник «Спартака» Чернов: перед матчем с ЦСКА настрой боевой, как и всегда на дерби
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о предстоящем матче РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Какой настрой на ЦСКА? Боевой, как и всегда на дерби. Я думаю, это будет совсем другая игра, мы выйдем с совсем другим настроем. Надеюсь, результат матча будет в нашу пользу.

Какое противостояние для нас наиболее принципиальное? С каждым клубом в равной мере принципиальное — и с «Крыльями», и с «Динамо», и с ЦСКА, и с Нижним [«Пари НН»]. Мы не делим матчи на важные и не важные», — приводит слова Чернова Legalbet.

Напомним, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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