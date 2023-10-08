Аршавин: ЦСКА в лучшем состоянии, чем «Спартак» — у них в коллективе атмосфера получше

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ЦСКА подходит к дерби в более лучшем состоянии. «Спартак» в последних матчах дважды крупно проиграл. Понятно, что у ЦСКА есть кадровый кризис, особенно в обороне, но у них в коллективе атмосфера получше. Кто должен выйти в воротах «Спартака»? Если здоров Селихов, то я бы поставил его», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Купить билет на дерби «Спартак» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»