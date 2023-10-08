Экс-вратарь «Спартака»: Максименко — хороший голкипер. Кому играть с ЦСКА, решать Абаскалю

Бывший голкипер «Спартака» Алексей Зуев поделился мнением о предстоящем матче РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА, а также прокомментировал ситуацию с вратарями в команде Гильермо Абаскаля.

«Поражения в регулярном чемпионате никак не должно сказаться на игре с ЦСКА. Это принципиальный матч. Игроки должны забыть про прошлые неудачи и полностью сконцентрироваться на этой игре. Отсутствие Саши Соболева — большая потеря для нас.

Максименко — вратарь хорошего уровня. В «Спартаке» три равноценных вратаря, а кому играть на данный момент, это решать главному тренеру при помощи тренера вратарей», — сказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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