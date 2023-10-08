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«Марсель» разгромил «Гавр» в матче Лиги 1, Кузяев выходил на замену

«Марсель» разгромил «Гавр» в матче Лиги 1, Кузяев выходил на замену
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Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. «Марсель» одержал победу со счётом 3:0.

На 18-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Гавра» Аруна Санганте. Через три минуты преимущество «Марселя» упрочил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Амина Арита. На 40-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Рассула Ндиайе. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 59-й минуте. На 85-й минуте третий мяч «Марселя» забил нападающий Исмаила Сарр.

«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после восьми матчей. «Гавр» находится на 13-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако» (17).

Франция - Лига 1 . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Санганте – 18'     2:0 Обамеянг – 21'     3:0 Сарр – 84'    
Удаления: нет / Ндиайе – 40'
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