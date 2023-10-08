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«Брайтон» — «Ливерпуль»: Салах сравнял счёт в матче

«Брайтон» — «Ливерпуль»: Салах сравнял счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
2-й тайм
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Адингра – 20'     1:1 Салах – 40'     1:2 Салах – 45+1'     2:2 Данк – 78'    

На 40-й минуте игры мерсисайдцы совершили перехват на чужой половине поля. Собослаи сделал пас к штрафной, Нуньес развернулся и отдал передачу дальше — Эллиотт пропустил мяч на Салаха, который пробил точно в дальний угол.

Ранее, на 20-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Брайтона» Симон Адингра.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3. Во втором круге «Брайтон» разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Также команды сыграли друг с другом в 1/16 финала Кубка Англии, где «чайки» победили «красных» со счётом 2:1.

После семи туров английской Премьер-лиги «Брайтон» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Ливерпуль» заработал 16 очков и располагается на четвёртой строчке.

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