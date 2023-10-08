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Член совдира «Динамо»: Макаров в команде. Почему не было в заявке, спросите у тренера

Член совдира «Динамо»: Макаров в команде. Почему не было в заявке, спросите у тренера
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию, что полузащитник команды Денис Макаров временно отстранён от тренировок.

«Макаров в команде. Почему не было в заявке, спросите у тренера», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее появилась информация о том, что у тренерского штаба «Динамо» возникло недовольство дисциплиной Макарова на тренировках и в матчах. В этой связи футболист был отстранён от тренировок и не попал в заявку на игру очередного тура чемпионата России.

Футболист перешёл в «Динамо» из «Рубина» летом 2021 года за € 7,5 млн при оценочной рыночной стоимости Transermarkt € 4 млн. В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 11 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами.

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