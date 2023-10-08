Представитель Макарова — о новости про отстранение игрока: у него вопросы по здоровью

Представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Дмитрий Кигинько прокомментировал информацию о том, что футболист временно отстранён от тренировок с первой командой.

«Это не вопрос того, что его отстранили, это не так. У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что у тренерского штаба «Динамо» возникло недовольство дисциплиной Макарова на тренировках и в матчах.

Футболист перешёл в «Динамо» из «Рубина» летом 2021 года за € 7,5 млн при оценочной рыночной стоимости Transermarkt € 4 млн. В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 11 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами.