«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: гости сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. На момент выхода новости счёт 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 74-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль с передачи Карлоса Фернандеса сравнял счёт.
Ранее, на 22-й минуте, нападающий «Атлетико» Самуэл Лино с передачи Коке открыл счёт.
«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после семи матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 15 очков. Лидирует мадридский «Реал» (24).
- 8 октября 2023
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