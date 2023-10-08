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Сборная России до 14 лет стала победителем Турнира развития УЕФА

Сборная России до 14 лет стала победителем Турнира развития УЕФА, который проходил в Беларуси.

Сегодня, 8 октября, молодёжная национальная команда России до 14 лет обыграла команду Беларуси со счётом 5:0 и заняла первое место на Турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Магомед Гусейнов (21-я и 41-я минуты), Андрей Литвинов (19), Денис Грачёв (61) и Павел Грицыщук (75).

Кроме того, национальная команда России в 1-м туре обыграла сборную Таджикистана со счётом 4:0, во 2-м туре разгромили сборную Киргизии (10:1).

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.