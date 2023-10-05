Сборная России U14 разгромила Киргизию, забив 10 мячей в матче Турнира развития УЕФА

Сегодня, 5 октября, сборная России U14 провела матч с национальной командой Киргизии в рамках Турнира развития УЕФА. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 10:1.

В стартовом составе национальной сборной России появились следующие игроки: Павлов, Сары, Сотников, Богданов, Калянин, Гусейнов, Дунамалян, Андреев, Иварлак, Ковальчук и Грачёв.

Первый гол в матче забил Илья Иварлак уже на 16-й минуте игры, следом Магомед Гусейнов из «Краснодара» оформил дубль. К перерыву российская команда оформила ещё один забитый мяч — его автором стал Александр Андреев. Во втором тайме отличились Андрей Литвинов (дубль), Камал Абдурашидов, Рамиль Гайнуллин (дубль) и Камал Абдурашидов.

Напомним, Турнир развития УЕФА проходит в Минске (Беларусь) в период с 3 по 8 октября. Участие в нём принимают сборные России, Беларуси, Киргизии и Таджикистана.