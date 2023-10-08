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Зе Турбо — об РПЛ: хороший уровень, сильная лига. Потрясающие стадионы и люди

Зе Турбо — об РПЛ: хороший уровень, сильная лига. Потрясающие стадионы и люди
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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо прокомментировал победу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

«Рад, что мы заработали эти три очка. Теперь мы можем уйти в этот маленький перерыв с хорошим настроением и более мотивированными. Рад, что смог помочь своей команде сделать это.

Есть ли чёткая задача по голам на сезон? Конечно, есть определённые личные цели. Но пока мне надо больше привыкать к России, тут всё по‑другому. С главным тренером мы договорились об определённом количестве голов, но публично я не хочу озвучивать эту цель.

Как мне РПЛ? Хороший уровень, сильная лига. Потрясающие стадионы и люди. Но я пока привыкаю к России. Мне ещё надо адаптироваться», — приводит слова Зе Турбо «Матч ТВ».

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