Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Рубин»: Чумич вывел гостей вперёд

«Ахмат» — «Рубин»: Чумич вывел гостей вперёд
Комментарии

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Чумич – 34'    

На 34-й минуте гости вышли вперёд. Нападающий «Рубина» Никола Чумич удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 10 матчей. «Рубин» находится на 14-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Материалы по теме
Абаскаль близок к провалу? «Спартак» «горит» в дерби с ЦСКА! LIVE
Live
Абаскаль близок к провалу? «Спартак» «горит» в дерби с ЦСКА! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android