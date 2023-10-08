«Ахмат» — «Рубин»: Чумич вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте гости вышли вперёд. Нападающий «Рубина» Никола Чумич удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 10 матчей. «Рубин» находится на 14-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).