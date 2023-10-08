Арбитр Федотов: никакого пенальти в ворота «Спартака» не было, нормальная борьба Рябчука

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде из матча МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА, где защитник красно-белых Олег Рябчук ударил рукой игрока армейцев Келлвена.

«Нормальная борьба Рябчука и Келлвена в штрафной «Спартака». Ничего страшного там не было, просто была выставлена рука. Это не пенальти, амплитуды не было, так что всё нормально, Левников правильно продолжил игру», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата».

Матч между командами идёт в данный момент на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, где счёт 1:1. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.