Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: никакого пенальти в ворота «Спартака» не было, нормальная борьба Рябчука

Арбитр Федотов: никакого пенальти в ворота «Спартака» не было, нормальная борьба Рябчука
Комментарии

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде из матча МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА, где защитник красно-белых Олег Рябчук ударил рукой игрока армейцев Келлвена.

«Нормальная борьба Рябчука и Келлвена в штрафной «Спартака». Ничего страшного там не было, просто была выставлена рука. Это не пенальти, амплитуды не было, так что всё нормально, Левников правильно продолжил игру», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата».

Матч между командами идёт в данный момент на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, где счёт 1:1. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Материалы по теме
В матче «Динамо» — «Факел» произошёл разрыв связи между центром VAR и судьями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android