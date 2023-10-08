В матче «Динамо» — «Факел» произошёл разрыв связи между центром VAR и судьями

Произошли проблемы с системой видеопомощи рефери (VAR) в матче МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» (0:0), которые заключались в разрыве аудиосвязи между центром VAR и судьями в поле.

«С 32-й по 34-ю минуту произошёл разрыв аудиосвязи между судьями в поле и VAR-центром, который был оперативно устранён сотрудниками», — приводит слова РФС «РИА Новости».

Ранее проблемы со связью произошли в матче 2-го тура между грозненским «Ахматом» и ЦСКА (2:3). По итогам той встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов, а также отвечавший за VAR Сергей Иванов из-за спорных решений на протяжении нескольких туров не получали назначений на матчи.

На данный момент в РПЛ единоличным лидером является «Краснодар», у которого 27 очков.