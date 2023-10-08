Орещук: Карраскаль — инородное тело в данный момент в «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о ситуации с полузащитником бело-голубых Денисом Макаровым, а также сравнил его с Хорхе Карраскалем.

«Вспомните, как Станислав Черчесов отстранял лидеров. Это нормальная история, когда тренер приходит в команду, а футболисты выражают недовольство игровым временем, тренировочным процессом. Дружище, ты получаешь зарплату в клубе! Клуб решает, что делать и кто играет. Ответственность несёт тренер.

Макаров слабее Карраскаля? Нет. Карраскаль вообще инородное тело в данный момент в команде.

Возможно ли примирение в ситуации с Макаровым? Конечно, будут ещё разговоры. Иногда надо так делать. Тренер может посадить лидера команды на скамейку на одну игру, чтобы он со стороны посмотрел. Здесь такая же история. Ничего страшного нет. Найдут компромисс. Я в этом не сомневаюсь.

Если сейчас Макаров не будет играть в «Динамо», зимой его будет легко продать? Продать можно. Только за какие деньги? Никто за него даже половины не заплатит того, что «Динамо» заплатило.

«Динамо» заплатило € 7,5 млн за Макарова? Я слышал, что намного больше. Да даже 7,5. Пускай эта версия будет правильной. И что? Кто его купит за 7,5? Никто. Зачем продавать актив, русского парня? Надо с ним поговорить, решить эту проблему и дальше двигаться», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».