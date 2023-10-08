Созин: эта ничья «Спартака» — заслуга Агапова. Вышел в концовке и подставил ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин сказал, из-за кого ЦСКА потерял победу.

«Это не самое увлекательное дерби, учитывая вывеску «Спартак» – ЦСКА. Десятки их матчей до этого были интереснее и лучше соответствовали вывеске.

По результату же можно сказать одно: такие игры отдавать нельзя. Выходит свежий защитник в концовке, высокий, и потерял человека на 90+7-й минуте. Людям просто не хватает внимания. Эта ничья «Спартака» – заслуга Агапова. Вышел в концовке и подставил ЦСКА», — сказал Созин корреспонденту «Чемпионата».

ЦСКА после 11 матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).