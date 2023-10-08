Руслан Литвинов: не понимаю, почему все решили, что у нас недопонимание с Абаскалем

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал слухи о конфликте игрока с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Всегда критикуют тренера, когда проигрывает команда. Главное, что никто из нас так не считает.

Не понимаю, почему все решили, что недопонимание с главным тренером. У меня была травма. Мы каждую неделю общались с главным тренером и решали, как играть. Для всех, кто считает, что я не играю, потому что не хочет тренер — это не так. Просто у меня было воспаление», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).