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Полиция задержала фаната, который бросил петарду во вратаря

Фанат, бросивший петарду во вратарскую площадь «Клермона» во время матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (2:4), задержан полицией, сообщает France Press.

В добавленное ко второму тайму время матча, который проходил в Монпелье в воскресенье, во вратарской «Клермона» взорвалась брошенная с трибун петарда, из-за которой пострадал вратарь Мори Дио. Голкипера унесли с поля на носилках.

По информации полиции, Дио находится в больнице и проходит необходимое лечение из-за повреждения уха. Предполагаемый виновник инцидента задержан и находится под стражей.

На момент остановки игры «Монпелье» обыгрывал «Клермон» со счётом 4:2. Позднее стало известно, что встреча не будет возобновлена.

На данный момент «Клермон» после семи матчей располагается на последнем, 18-м месте с двумя очками. А «Монпелье» находится на 12-й позиции с девятью очками.