Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полиция задержала фаната, который бросил петарду во вратаря

Полиция задержала фаната, который бросил петарду во вратаря
Аудио-версия:
Комментарии

Фанат, бросивший петарду во вратарскую площадь «Клермона» во время матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (2:4), задержан полицией, сообщает France Press.

В добавленное ко второму тайму время матча, который проходил в Монпелье в воскресенье, во вратарской «Клермона» взорвалась брошенная с трибун петарда, из-за которой пострадал вратарь Мори Дио. Голкипера унесли с поля на носилках.

По информации полиции, Дио находится в больнице и проходит необходимое лечение из-за повреждения уха. Предполагаемый виновник инцидента задержан и находится под стражей.

На момент остановки игры «Монпелье» обыгрывал «Клермон» со счётом 4:2. Позднее стало известно, что встреча не будет возобновлена.

На данный момент «Клермон» после семи матчей располагается на последнем, 18-м месте с двумя очками. А «Монпелье» находится на 12-й позиции с девятью очками.

Материалы по теме
Болельщики «Аякса» сорвали матч с «Фейеноордом», забросав поле петардами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android