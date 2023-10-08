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Ромащенко: «Ахмат» в матче с «Рубином» был не похож сам на себя

Ромащенко: «Ахмат» в матче с «Рубином» был не похож сам на себя
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал матч 11-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Ахмат» было сегодня не узнать. Мы сегодня были не похожи сами на себя. Обязательно разберём всё с командой. Сейчас им необходимо отдохнуть и перезагрузиться. Чего не хватает «Ахмату», чтобы вскрывать такую оборону? Мы были слишком медленными, не хватало свежести», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 11 матчей. «Рубин» догнал своего соперника по очкам (12 очков), но по дополнительным показателям уступает грозненской команде. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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