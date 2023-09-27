УЕФА допустил русских юниоров до игр. Следующим должен стать хоккей

УЕФА очень маленькими шажочками, но постепенно возвращает российский футбол в европейскую семью. После проведения «турниров развития» и допуска бригады судьи Веры Опейкиной к матчу женской Лиги наций европейские чиновники допустили к турнирам сборную U17. Как объяснил президент УЕФА Александр Чеферин: «Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаëм и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их».

Конечно, пуристы могут возмущаться тому, что сборная допущена без флага, гимна и должна играть на нейтральной территории. Однако и мы знаем, что это парни из России, и наши противники тоже это знают — английские спортивные чиновники уже объявили об отказе играть с нашими юниорами даже на таких условиях. Но очевидно, что лучше играть с сильными конкурентами, чем не играть — и рано или поздно к этому должны прийти и остальные международные спортивные федерации.

Конечно, нас в этом плане особенно интересует хоккей. Это один из немногих игровых видов спорта, где вокруг молодёжных первенств мира есть настоящий культ — конечно, это часть канадской хоккейной традиции, появившейся весьма своеобразно (телеканал TSN мощно вложился в пиар МЧМ-1995, когда НХЛ не играла из-за локаута, а дальше пошло как по маслу). Однако и в России в последние годы МЧМ привлекал всё больше внимания — не просто так даже Первый канал купил права на его показ. Даже юниорский чемпионат мира постепенно вылез с обочины общественного внимания — раньше этим пользовались некоторые тренеры, которые возили в сборную «блатных» личностей. Сейчас это сделать сложнее.

В ИИХФ, судя по последним комментариям, об этом не задумывались — а жаль. Если верить некоторым слухам, которые доносились ещё в прошлом году, то на международную федерацию очень сильно давила… НХЛ. Лига делала это не в неком приступе русофилии, а по банальной причине: МЧМ — важнейший турнир в плане оценки игроков для драфта, без которого впечатление об игроке может сильно смазаться. Из-за этого НХЛ якобы хотела, чтобы русскую молодёжь всё-таки допустили хоть в каком-нибудь статусе, но повторимся: это, скорее, слухи.

Матвей Мичков в юниорской сборной Фото: Tom Pennington/Getty Images

Для нашего хоккея, конечно, это критично. В футболе ситуация иная: конечно, там мы остаёмся без европейского континента, но в теории можем играть с латиноамериканцами (хотя пока не играли) и постепенно растущими в своём уровне африканцами. В хоккее наши потенциальные партнёры ограничены тремя вариантами: Беларусь, Казахстан, Китай — при этом третьи пока только начали развитие, а у вторых наблюдается некая стагнация. Вот наши сборные всех возрастов и гоняют бесконечные товарняки с белорусами, превращая их в «суперсерии».

Если в большинстве других видов спорта мы можем попытаться показать, что и сами с усами, то здесь (именно на уровне сборных) ситуация сложнее. Наш бывший коллега Евгений Слюсаренко недавно привёл показательный пример с борцами, которые вернулись на мировую арену. Казалось бы: Россия — одна из шести-семи ведущих мировых борцовских держав (как и в хоккее), внутренняя конкуренция колоссальна (как и в хоккее, однако некоторые борцы уже успели принять другое гражданство). Но, несмотря на это, наши греко-римские борцы и женщины-борцы показали исторически плохие результаты. От российской лёгкой атлетики, которая начала страдать куда раньше остального нашего спорта, за 10 лет остались одни ошмётки.

Конечно, по своей специфике хоккей очень сильно отличается от борьбы и лёгкой атлетики. Это игровой вид спорта, у нас есть свои сильные и конкурентные лиги, средний уровень КХЛ жёстко не просел даже сейчас. При желании наши игроки всегда могут выбрать как канадские юниорские лиги, так и вертикаль НХЛ-АХЛ, где их никто не подвергнет обструкции. Однако заменить опыт международных турниров очень сложно.

В хоккее это далеко не только МЧМ и ЮЧМ. Существует мемориал Глинки (неофициальный юниорский чемпионат мира), европейские «Турниры четырёх наций» для разных возрастов, в Канаде проводятся Кубки вызова для игроков U17. Не забываем и про многочисленные детские турниры — все они дают возможность сверстникам знакомиться друг с другом, а тренерам подмечать новые тренды современного хоккея и получать опыт против лучших конкурентов со всего мира.

Ведь тот же самый МЧМ — это далеко не всегда про медали, которые зачастую вовсе не коррелируют с успешной будущей карьерой. Это шанс заявить о себе перед скаутами не только НХЛ, но и КХЛ. Можно вспомнить Петра Кочеткова, который не воспринимался как элитный талант, но игрой на МЧМ-2019 обратил на себя внимание и стал вратарской надеждой «Каролины». Сейчас наши топовые юниоры такой возможности будут лишены.

К сожалению, здесь мы не можем рассчитывать на добрую волю ИИХФ. На позицию УЕФА несомненно влияют глухие разговоры от наших чиновников о потенциальном уходе в Азиатскую конфедерацию, который евробюрократы видеть явно не хотят. Нам же уходить некуда, ИИХФ едина, и на неё очень сильно влияют некоторые страны, которые не хотят видеть Россию ни в каком виде.

Игроки женской молодёжной сборной России Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Однако рано или поздно наша сборная всё равно будет играть на международных турннирах — ни одно политическое отстранение не было вечным. Даже если это будут «семь» или «десять» лет, которые Сергей Фёдоров называл как срок отстранения хоккея и футбола (а откуда такие данные, кстати?), нам надо думать о будущем. Мировой хоккей сейчас — дом, разделённый внутри, и эта ситуация вредит не одним только нам. Начать можно хотя бы с игроков U18, у которых всё меньше шансов поиграть за сборную в этих условиях.