Дзюба, Гаич и Кордоба — в сборной 11-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 11-го тура РПЛ. У «Локомотива» и ЦСКА оказалось по двое представителей в составе, а больше всего в сборную попало игроков из «Зенита». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Юрана («Пари НН»).

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Роберто Фернандес («Динамо»), Родригао, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»).

Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Вячеслав Якимов («Факел»), Милан Гаич (ЦСКА).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Артём Дзюба («Локомотив»), Мохаммад Мохеби («Ростов»).

Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке: