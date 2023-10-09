Сборная 11-го тура РПЛ. Герой ЦСКА в дерби, проснувшийся Дзюба и трио из «Зенита»

РПЛ ушла на международную паузу и напоследок подарила яркий 11-й тур. «Чемпионат» в нынешнем сезоне составляет символическую сборную по итогам каждой игровой недели. Ниже — лучшие футболисты минувшего тура. Схема — 3-4-3.

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»)

Лантратов — вероятно, главный герой тура среди игроков своего амплуа. На его счету три сейва в матче с «Уралом», но главное, конечно, не это. Илья потащил пенальти от Ишкова и повторил подвиг, когда судья сказал перебить удар. Спасение Лантратова случилось в середине второго тайма при счёте 2:1 в пользу «Урала». В итоге «Локо» спас ничью. Которой, безусловно, не было бы без Ильи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный защитник: Роберто Фернандес («Динамо»)

«Динамо» в матче с «Факелом» так и не забило, но и не пропустило. И в этом точно есть заслуга Фернандеса. Роберто выиграл три верховые дуэли и сделал столько же отборов. Картину немного портит жёлтая карточка, но для защитника это простительно, тем более когда речь идёт о такой тяжёлой игре.

Роберто Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Родригао («Зенит»)

«Зенит» после двух поражений в РПЛ наконец выиграл. «Сочи», конечно, далеко не самый грозный соперник, и это мягко говоря. Но сухая победа — всё равно приятно. Статистика Родригао в выездном матче: одна выигранная верховая дуэль, четыре отбора, 87% точных передач и даже одна успешная попытка дриблинга.

Родригао Фото: fc-zenit.ru

Центральный защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Рядом с Родригао расположился его партнёр по команде. Сантос тоже был хорош: три выигранные верховые дуэли, два отбора, 84% точных передач и всё та же одна успешная попытка дриблинга.

Дуглас Сантос Фото: fc-zenit.ru

Правый полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

Обляков — один из тех, благодаря кому дерби получилось таким ярким. Иван отдал ассисты на оба гола ЦСКА в ворота «Спартака», а ещё отметился одним отбором и 82% точных передач. Его команда, правда, в итоге упустила победу, но Облякова к тому моменту на поле уже не было (заменили на 86-й минуте).

Иван Обляков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»)

Опять же, нынешний «Сочи» — удобный соперник. Но это не повод не похвалить футболиста за удачное выступление. Барриос сделал три отбора, выиграл одну верховую дуэль и набрал 77% точных передач. Явно один из лучших на своей позиции в минувшем туре.

Вильмар Барриос Фото: fc-zenit.ru

Центральный полузащитник: Вячеслав Якимов («Факел»)

«Факел» достойно сражался с «Динамо» на выезде, и Якимов был одним из самых активных игроков. 83% точных передач, одна успешная попытка дриблинга, одна выигранная верховая дуэль, четыре отбора.

Вячеслав Якимов Фото: fakelfc.ru

Левый полузащитник: Милан Гаич (ЦСКА)

Про два ассиста Облякова в дерби мы уже сказали, а вот и тот, на кого эти передачи шли. Гаич в матче со «Спартаком» включил режим монстра и впервые оформил дубль. Да ещё как! Первый гол — один из лучших в туре. Второй похож на первый, хоть и помог рикошет. Этого уже достаточно, чтобы забронировать место в сборной, но всё же отметим, что у Милана ещё был один отбор.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Правый нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Один из главных сюжетов тура — камбэк «Краснодара» в матче с «Ростовом». И Кордоба сыграл в нём решающую роль! Джон нанёс четыре удара, последний из которых на 90+5-й минуте принёс команде важнейшую и принципиальнейшую победу. Важность гола такая, что Джона невозможно не включить в состав, несмотря на посредственное по его меркам выступление в остальное время матча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный нападающий: Артём Дзюба («Локомотив»)

Дзюба прервал трёхматчевую засуху в РПЛ и забил «Уралу». В этом голе — весь талант Артёма оказаться в нужное время в нужном месте. Также в его статистике один отбор и 75% точных передач.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый нападающий: Мохаммад Мохеби («Ростов»)

Мохеби мог получить всю славу Кордобы, но «Ростов» снова упустил преимущество в счёте. В целом Мохаммад был даже лучше своего краснодарского соперника, поэтому не включить его в сборную было бы просто некрасиво. Гол, одна успешная попытка дриблинга, одна выигранная верховая дуэль, один отбор. Достойно!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Сергей Юран («Пари НН»)

Нет, серьёзно, как он это делает? Неделю назад «Крылья Советов» разгромили «Спартак» и закрепились на втором месте в РПЛ. А потом попали на «Пари НН» и склеились. Уверенная победа со счётом 2:0 — и вот команда Юрана уже на пятой строчке (пусть и временно) в таблице! Магия, не иначе.

И всё же не можем не отметить Сергея Игнашевича, который тоже претендовал на попадание в сборную. Его «Балтика» одолела «Оренбург» и чуть оторвалась от зоны вылета. Важнейшие очки.

Сборная 11-го тура РПЛ

Ещё раз полюбуемся на состав, теперь уже на картинке. Больше статистики и других интересных подробностей можно посмотреть по ссылке.

Сборная 11-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Кандидатов было полно. Денис Адамов и Матео Кассьерра из «Зенита», Артур Нигматуллин, Никита Каккоев и Виктор Александров из «Пари НН», Алексей Грицаенко из «Рубина», Силвие Бегич и Эрик Бикфалви из «Урала», Хесус Медина и Квинси Промес из «Спартака», Гедеон Гузина из «Балтики», Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА. Кого мы забыли и правильный ли сделали выбор? Пишите в комментариях!