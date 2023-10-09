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Президент «Монпелье» эмоционально высказался о сорванном матче с «Клермоном» из-за петарды

Президент «Монпелье» эмоционально высказался о сорванном матче с «Клермоном» из-за петарды
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Президент «Монпелье» Лоран Николлен выступил с заявлением об инциденте с голкипером «Клермона» Мори Дио, в которого бросили петарду во время матча восьмого тура чемпионата Франции. Напомним, Дио рухнул на газон и не смог продолжить матч. Медицинский персонал унёс игрока с поля на носилках, а сам матч был прерван при счёте 4:2 в пользу «Монпелье».

Мои чувства? Отвращение, разочарование и много печали. Когда ты ведешь 4:2 за пять минут до конца игры и потенциально можешь сегодня вечером оказаться на 6-й позиции, а игроки отдают все свои силы на протяжении тридцати минут, имея всего десять человек… Это чувство отвращения. То, что какой-то идиот в какой-то момент что-то бросает с трибун, становится невыносимым и сюрреалистичным. Я надеюсь, что с вратарём «Клермона» все в порядке. Нас часто критикуют за отсутствие амбиций, но с такими идиотами у нас не будет никаких амбиций. Это больно и утомительно. Человек, который сделал это арестован», — приводит слова Николлена Lequipe.

На данный момент «Монпелье» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 9 очков.

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