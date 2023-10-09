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Томас Тухель — 3:0 с «Фрайбургом»: безусловно, я очень доволен игрой и результатом

Томас Тухель — 3:0 с «Фрайбургом»: безусловно, я очень доволен игрой и результатом
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал матч с «Фрайбургом» (3:0) в седьмом туре чемпионата Германии.

«Безусловно, я очень доволен игрой и результатом. Мы заслужили этот результат. Сегодня мы показали очень хорошую игру. Мы играли с большой концентрацией и быстротой от начала и до конца. Мы создали сегодня много моментов и допустили очень мало», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».
После семи туров Бундеслиги «Бавария» занимает третье место с 17 очками. Лидирует в таблице «Байер» (19 очков).

В следующем туре мюнхенцы сыграют в гостях с «Майнцем». Встреча на стадионе «Мева-Арена» пройдёт 21 октября.

«Бавария» выиграла чемпионат Германии 11 раз подряд (с 2013 по 2023 год). Последним клубом взявшим золотые медали была «Боруссия» (Дортмунд).

Германия - Бундеслига . 7-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Коман – 12'     2:0 Зане – 25'     3:0 Коман – 85'    
Комментарии
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