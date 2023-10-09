Томас Тухель — 3:0 с «Фрайбургом»: безусловно, я очень доволен игрой и результатом

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал матч с «Фрайбургом» (3:0) в седьмом туре чемпионата Германии.
«Безусловно, я очень доволен игрой и результатом. Мы заслужили этот результат. Сегодня мы показали очень хорошую игру. Мы играли с большой концентрацией и быстротой от начала и до конца. Мы создали сегодня много моментов и допустили очень мало», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».
После семи туров Бундеслиги «Бавария» занимает третье место с 17 очками. Лидирует в таблице «Байер» (19 очков).
В следующем туре мюнхенцы сыграют в гостях с «Майнцем». Встреча на стадионе «Мева-Арена» пройдёт 21 октября.
«Бавария» выиграла чемпионат Германии 11 раз подряд (с 2013 по 2023 год). Последним клубом взявшим золотые медали была «Боруссия» (Дортмунд).
- 9 октября 2023
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