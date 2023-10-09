Шалимов: «Спартаку» не надо убирать Абаскаля до зимней паузы

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации в московском «Спартаке». По его мнению, красно-белым не стоит сейчас увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля, ведь это, по его мнению, создаст в клубе хаос.

«Сейчас в РПЛ пауза, у «Спартака» 17 очков. Медина спас Абаскаля, они могли и проиграть. Но давайте представим, что сейчас руководство «Спартака» примет решение его убрать. Что дальше? Придёт кто‑то другой? А кто этого другого будет выбирать и что этот другой захочет? Эшуорт будет выбирать? Всё будет то же самое, придёт человек, у которого будет непонятно какая задача.

Если «Спартак» возьмёт иностранца а‑ля Манчини и пойдёт по пути «Зенита», который раньше брал известных и опытных тренеров, каждый из которых выигрывал по чемпионству… Но такое сейчас невозможно. Придёт человек, который тоже захочет контракт на три с половиной года, с такой же неустойкой и зарплатой. Потом он посмотрит на состав и скажет, что ему нужно миллионов 20, потихоньку убирать этих и брать других, и тогда они уйдут в бардак.

Мне кажется, им сейчас нужно до зимней паузы ничего не трогать. Если они будут готовиться к новому тренеру, то, мне кажется, это нужно делать к лету, к следующему сезону. Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».