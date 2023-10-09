Кобелев: от иностранцев в «Динамо» вряд ли стоит ждать прессинга и работы в обороне

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором московская команда сыграла вничью с «Факелом» (0:0), а также в целом оценил состояние команды в нынешнем сезоне.

«Состояние команды должны определять тренерский штаб во главе с главным тренером: они в ежедневном режиме контролируют команду, выбирают план на игру и стартовый состав. Со стороны сложно дать рекомендации.

С другой стороны, в матче с «Факелом» мне показалось, что Нгамалё и Бителло совсем не прессингуют. Команда перестала играть агрессивно. При тех Грулёве и Макарове шёл постоянный прессинг защитников, но от иностранцев вряд ли стоит ждать прессинга и большой работы в обороне. Пропала активность впереди, стали меньше перехватывать мяч на половине поля противника — соответственно, меньше моментов.

Расстраивает ли меня происходящее в «Динамо»? Пришёл новый тренер, и команда перестраивается. Пришли новые футболисты на ключевые позиции. Необходимо время, чтобы стабилизировать состав и игроки притёрлись друг к другу. Пока «Динамо» имеет преимущество и может забивать — просто с реализацией проблемы. Мы видим, какая плотность в таблице: две или три победы — «Динамо» будет наверху», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.