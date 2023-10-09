Футболист сборной Камеруна Нгамалё: Россия — хороший соперник для нас

Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамалё высказался в преддверии товарищеского матча камерунской команды со сборной России.
«У нас будет игра со сборной России, это хороший соперник для нас. Мы ждём этой встречи. Да, мы играем с Даниилом Фоминым в одной команде «Динамо», но сейчас будет матч сборных, мы будем биться за свои страны. Да, конечно, я доволен, что мы играем на «ВТБ-Арене», это наш домашний стадион в «Динамо». Для меня это хорошо, надеюсь, что много болельщиков придёт на стадион посмотреть игру», — приводит слова Нгамалё ТАСС.
Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 12 октября. Начало — в 19:00 мск.
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