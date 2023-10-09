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Алаба исключён из заявки сборной Австрии на ближайшие матчи квалификации к Евро-2024

Защитник сборной Австрии и мадридского «Реала» Давид Алаба исключён из заявки национальной команды на октябрьские матчи в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

«Алаба (приводящие мышцы) и Пош (повреждение правого бедра) не смогут принять участие в октябрьских играх из-за повреждений.

Наставник команды Ральф Рангник вызвал вместо них Чуквубуйке Адаму из «Фрайбурга», — говорится в сообщении в официальном аккаунте сборной Австрии в «Твиттере».

Напомним, ранее Алаба не смог принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (3:2).

В октябре национальная команда Австрии сыграет два матча в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. 13 октября команда Рангника на домашнем стадионе примет сборную Бельгии. 16 октября сборная Австрии в гостях сыграет с Азербайджаном.