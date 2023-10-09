Широков: Абаскаля увольняют уже год, а он всё держится

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков высказался насчёт наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он всё держится. Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы. Вроде всё неплохо было. Бывают спады у всех команд, всё будет зависеть от того, как они это преодолеют», — приводит слова Широкова «РИА Новости».

В воскресенье «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2 с ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Сейчас красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 очков. 22 октября «Спартак» сыграет с «Пари НН» в матче 12-го тура внутреннего первенства, начало встречи — в 14:00 мск.