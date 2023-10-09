Шикунов: работа Абаскаля — не то, что нужно «Спартаку». Тренироваться на таком клубе грех

Бывший футболист Александр Шикунов высказался о работе главного тренера «Спартака» испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Радоваться надо — ушли от поражения в матче с ЦСКА. Но по игре в очередной раз нечему радоваться. Это стечение обстоятельств, по игре счёт не складывался. Абаскалю и 30 туров не хватит, чтобы определить стартовый состав. По составу он плавает давно и до сих пор. Вряд ли даже с победами закончатся разговоры об отставке Абаскаля. Болельщики недовольны, в команде игра тоже не нравится, думаю.

Хотелось бы других результатов и игры. Каждый матч шум, проблемы, обсуждение состава. Абаскаль не отвечает на вопросы, потому что он сам не понимает. Все специалисты уже давно высказались, у всех много претензий. Работа Абаскаля — не то, что нужно «Спартаку». Тренироваться на таком клубе грех», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.