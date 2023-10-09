Болельщики «Вальядолида» призывают Роналдо покинуть пост президента клуба

Часть болельщиков «Вальядолида», выступающего в нынешнем сезоне в испанской Сегунде, недовольны деятельностью президентов клуба — знаменитого экс-футболиста Роналдо и уругвайца Пауло Пеццолано, о чём они заявляют во время матчей команды.

«Проходят годы, уходят футболисты, плана на завтрашний день больше нет. Клуб остаётся, футболка остаётся, бразильцы должны уйти из клуба», — приводит слова из кричалки болельщиков «Вальядолида» Marca.

Пеццолано отреагировал на скандирования болельщиков, заявив, что ему стыдно за происходящее и грустно из-за того, что кто-то высказывается против бразильцев в клубе. Президент испанского клуба подчеркнул, что руководство и болельщики являются частью клуба, поэтому подобное поведение недопустимо.

После десяти игр Сегунды «Вальядолид» набрал 19 очков и занимает шестое место в чемпионате.