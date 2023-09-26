Двукратный чемпион мира Роналдо сыграл свадьбу, на которую было приглашено 400 гостей

Двукратный чемпион мира и обладатель двух «Золотых мячей» бразилец Роналдо женился на модели Селине Локс после семи лет отношений. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что свадьба состоялась вчера, 25 сентября. Церемония бракосочетания проходила на Ибице, в церкви Эс-Кубелл. Отмечается, что после свадьбы была организована вечеринка, на которой присутствовало 400 гостей. Она также проходила на Ибице, в личном доме легендарного нападающего.

«Сегодня мы собрали наши семьи на личный религиозный праздник. Таким образом, мы вступаем в неделю, полную эмоций», — отметили молодожёны в своих социальных сетях.

Фото: Социальные сети Роналдо

В составе сборной Бразилии Роналдо провёл 99 матчей, забил 62 мяча и отдал 25 голевых передач. Он выступал за национальную команду с 1994 года. Последний матч за Бразилию он провёл в 2011 году. Вместе со сборной нападающий выиграл два чемпионата мира (1994, 2002), два Копа Америки (1996/1997, 1998/1999).