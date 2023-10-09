Виллиан Роша завил, что готов до конца карьеры играть в ЦСКА

Защитник ПФК ЦСКА Виллиан Роша заявил, что готов до конца карьеры играть за армейскую команду. В то же время футболист отметил, что этот вопрос стоит адресовать руководству клуба.

«Готов ли я до конца карьеры играть за ЦСКА? Это вопрос к руководству клуба. Важно, как они захотят. А готов ли лично я? Да. Сказал не раз, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать свое имя в его историю», — приводит слова Виллиана Роши Sport24.

Напомним, ранее похожее высказывание позволил себе парагвайский футболист Хесус Медина. Он заявил, что никогда не будет играть за «Спартак», так как любит ЦСКА и считает армейцев лучшим клубом России. Спустя год после этого высказывания Медина перешёл в «Спартак».