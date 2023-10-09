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Кузяев заявил, что Головин помогает ему адаптироваться во Франции

Кузяев заявил, что Головин помогает ему адаптироваться во Франции
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Полузащитник «Гавра» и сборной России по футболу Далер Кузяев заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин помогает ему адаптироваться во Франции.

«Адаптация во Франции проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого тёплого приёма со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится. Очень красивый язык. Шаг за шагом он даётся мне.

Переписываемся с Головиным время от времени. кое-что спрашиваю у него. Он приглашал посетить Монако. Я приезжал, но он в этот момент был в сборной. Может быть, пересечёмся там и увидимся», — приводит слова Кузяева пресс‑служба сборной России.

Напомним, Кузяев стал игроком французского «Гавра» прошлым летом на правах свободного агента. Российский хавбек провёл за новую команду восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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