Тренер сборной Швеции: мы не должны соревноваться с Россией на взрослом и юношеском уровне

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался на тему допуска юношеских сборных России на турниры под эгидой УЕФА.

«Как я сказал ранее, моё отношение на 100% совпадает с отношением Шведского футбольного союза. Для меня очевидно, что нам не следует соревноваться на взрослом и молодёжном уровне с российскими командами», — приводит слова Андерссона Aftonbladet.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага. Однако недавно появилась информация, что в УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, и это решение могут отменить.