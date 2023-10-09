«Тоттенхэм» объявил о назначении технического директора, который работал в «Астон Вилле»

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении на пост технического директора Йохана Ланге, который ранее работал в «Астон Вилле».

«Мы рады сообщить, что Йохан Ланге назначен техническим директором с 1 ноября 2023 года.

Ланге будет отвечать за подбор персонала, аналитику и выявление талантов в наших старших и академических командах.

Ланге занимал должность глобального директора по развитию футбола и международных академий в «Астон Вилле» с июня 2023 года, а ранее был спортивным директором с июня 2020 года. Ланге курировал несколько трансферов высокопоставленных игроков, и в этот период «Астон Вилла» перешла в верхнюю половину таблицы АПЛ.

В 2014 году Ланге, ранее работавший помощником тренера, вернулся в «Копенгаген» в качестве директора по развитию, а затем в том же сезоне был на должности технического директора», — сообщает сайт клуба.