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Бышовец: Абаскалю не хватает последовательности

Бышовец: Абаскалю не хватает последовательности
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиши между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Надо отдать должное — болельщики поддерживали «Спартак», несмотря на напряжённую обстановку вокруг команды. Конечно, проблема совместимости Бабича и Джикии существует. С моей точки зрения, Абаскалю не хватает последовательности. Видно, что появление новых игроков в команде создало новые проблемы.

ЦСКА преодолел проблемы потери игроков, сделал равнозначные замены. Если смотреть на результат, то ЦСКА, конечно, потерял очки. Для «Спартака» не проиграть в таком дерби — важный фактор», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» и ЦСКА набрали по 17 очков после 11 туров и идут на шестом и седьмом месте в турнирной таблице соответственно.

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