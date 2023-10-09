Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Тяпушкин: шансов на победу больше было у армейцев

Экс-вратарь московских ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Тяпушкин поделился эмоциями от дерби своих бывших команд (2:2) в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень интересный матч, посмотрел с удовольствием. Всё-таки я когда-то играл за обе команды. Хорошая игра. Кто-то недоволен игрой «Спартака», кто-то — игрой ЦСКА. Но мне понравилось, очень понравилось! Захватывающая игра, где до последней минуты ничего не ясно. Кто был ближе к победе? По моментам, наверное, всё-таки ЦСКА. Где-то Максименко хорошо сыграл, были ещё моменты, поэтому шансов больше было у армейцев.

Для кого ничья выгодней? Сейчас это сложно сказать. Конечно, победа в дерби почётнее и приносит больше позитива. Всё ещё впереди, поэтому рано говорить, кому выгодней эта ничья. Любая победа влияет с пользой на психологическое состояние, и на команду в целом», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.