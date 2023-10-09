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Инфантино выразил соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане

Инфантино выразил соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Афганистане.

«От лица мирового футбольного сообщества выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял свою жизнь в землетрясении в Афганистане. Наши мысли и молитвы вместе с погибшими и теми, кто получил травмы в этой трагедии. Мы также хотели бы выразить свою солидарность и поддержку народу Афганистана в это ужасное время», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Напомним, в субботу, 7 октября, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4 баллов. По данным западных СМИ, его жертвами стали более 2 тысяч человек, а больше 9 тысяч пострадали.

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